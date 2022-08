Die schönsten Radwege in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Für viele sind Radtouren ein kleiner Urlaub: Einen Nachmittag lang in die Pedale treten oder auch ein paar Tage und dabei den Alltag vergessen. Dabei können Radfahrer entdecken, was für unglaublich schöne Ecken es bei uns gibt.

Einer von Deutschlands beliebtesten Radfernwegen ist seit Jahren schon der Elberadweg. Vor allem die Tour Dresden-Hamburg durch die Elbemetropole, den Wörlitzer Park, Magdeburg und vorbei an kleinen Perlen wie Havelberg oder Tangermünde absolvieren jährlich tausende Radurlauber. Die Strecke ist exzellent erschlossen und ausgeschildert. Sie ist leicht zu absolvieren, weil sie am Fluss entlangführt. Die Etappen lassen sich je nach Leistungsvermögen variieren. Radler sehen großartige Natur und finden genügend Unterkünfte für jeden Geldbeutel.



Auch Radtouren an anderen Flüssen (Weser, Neiße und Oder, Donau, Rhein), entlang der Ostseeküste, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze am Grünen Band entlang, durch Bayern oder das Emsland lassen sich laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) gut planen und auf gut erschlossenen Radwegen absolvieren. Der ADFC bietet einen Kartensatz, der bis auf wenige Stellen im deutschen Radwegenetz zuverlässige Hilfe bietet. Die Karten vermerken neben den Routen auch die regional unterschiedlichen Symbole, mit deren Hilfe man die Radwege vor Ort wiederfindet. Achtung: Von Land zu Land wechseln oft die Symbole und Schilder!