Diese Radwege in Sachsen sind eine Tour wert

Bildrechte: imago/Rainer Weisflog

Rund 100 Kilometer lang ist dieser Radweg, der sich vorbei schlängelt am Cospudener See, am Störmthaler See und am Zwenkauer See. Aus den ehemaligen Kratern nach dem Braunkohle-Abbau sind wunderschöne Naherholungsgebiete geworden. An der Strecke liegen auch zahlreiche Bootsverleihe, die Kanus für die vielen kleinen Kanäle bieten, mit denen die Seen verbunden sind.