Mit dem Rad durchs schönste Grün Thüringens

Thüringen verbindet den Osten und Westen Deutschlands ebenso miteinander, wie Norden und Süden. Aus allen Himmelsrichtungen Deutschlands bequem zu erreichen, verspricht der Freistaat Radlerinnen und Radlern erlebnisreiche Touren durch landschaftlich vielfältige Regionen. Hier lassen sich herrliche Flusstäler und ausgedehnte Wälder durchstreifen oder die Höhenzüge des Thüringer Waldes. Nicht umsonst spricht man auch vom grünen Herzen Deutschlands. Wer sich nach Stadt und Kultur sehnt, kann zum Beispiel Kurs auf Erfurt, Weimar oder Jena nehmen. Das insgesamt etwa 1.700 Kilometer lange Radwegenetz ist in den letzten Jahren ausgebaut worden und bietet jedem etwas. So werden sowohl steigungshungrige Sportfahrer und ungeübte Radler zufrieden von der Tour heimkehren.

Der Thüringer Wald ist das größte zusammenhängende Waldrevier in Deutschland. Auf diesem Mittelgebirgskamm verläuft der Rennsteig. Der Höhenweg war bislang Wanderern vorbehalten. Doch seit Juni 2000 können sich auch Radfahrer freuen: Der Rennsteig-Radwanderweg bietet auf 195 Kilometern eine hervorragende Offroad-Strecke mit wechselnden Untergründen. Besonders interessant ist die Strecke Hörschel-Oberhof, wissen Kenner. Über 700 Höhenmeter hinweg warten die Hohe Sonne, der Kleine Inselsberg und der Große Inselsberg. Von dort haben Radfahrer und Wanderer überall eine wunderbare Aussicht. Auch Hobbyradler kommen auf dem Rennsteig auf ihre Kosten.

Wer sich neben den Reizen der Landschaft vor allem für Geschichte und Kultur begeistert, dem ist der Ilmtal-Radwanderweg zu empfehlen. Vorbei an Schlössern und Burgen. Auf 123 Kilometern kann man die Idylle des mitten im Thüringer Wald eingebetteten Tals erleben und einige Stationen Goethes passieren, wie etwa Ilmenau. Und wer weiß? Vielleicht inspiriert manche die Landschaft genauso wie den Dichter, dessen Eindrücke und Gedanken sich in dem schönen Abendlied ("Über allen Gipfeln ist Ruh") wiederfinden.

Sportlich geht es auch auf dem Saale-Radweg in Thüringen zu. Felsige Höhenzüge prägen die ersten Kilometer, während es nahe Jena und im mittleren Saaletal wieder gemütlicher zugeht.

Der erlebnisreiche Herkules-Wartburg-Radweg verbindet den barocken Bergpark Kassels und das Schloss Wilhelmshöhe mit der Wartburg. Er führt Radler in einem auf 110 km durch die eindrucksvollen Fluss- und Tallandschaften von Losse, Wehre und Werra, über den Ringgau sowie in die märchenhafte Landschaft am Fuße des "Frau-Holle-Berges", des Hohen Meißner.