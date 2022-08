Neuer ADAC Test- Zu diesen Zeiten tankst Du am günstigsten

Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

Das ist bekannt. Im Vergleich zu früher, wo Tankstellen die Preise nur einmal am Tag anheben konnten, gehen die Kraftstoffpreise heute über den ganzen Tag verteilt bis zu sieben Mal auf und ab. Eine Faustregel muss her und die lautet: Morgens zwischen 5:00 und 8:00 Uhr tankt man teuer, ab zirka 16:00 bis 22:00 Uhr tankt man am preiswertesten. Die Erklärung dafür klingt logisch. Morgens hat man es in der Regel eilig und muss tanken, wo man vorbeikommt, abends kann man sich die Tankstelle auch mal aussuchen und deswegen konkurrieren die dann mehr und die Preise sinken. Merke also: Morgens teuer, abends preiswert.