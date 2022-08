Neu ab September: 300 Euro Zuschuss zu Energiekosten, E-Rezept und mehr Geld für Pflege

Das Geld geht aber an alle, die arbeiten und dafür Steuern zahlen. Dazu zählen Minijobber, Auszubildende, Angestellte, Selbstständige, Beamte, Mütter und Väter in Elternzeit, Menschen mit einer Arbeit in einer Behindertenwerkstatt und alle, die sich gerade in einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr engagieren. Dabei ist egal, ob jemand für die Arbeit pendelt, gleich um die Ecke arbeitet oder von zu Hause aus. Die Einmalzahlung wird nicht nach Haushalt berechnet: Arbeiten in einer Familie zwei, gibt es insgesamt 600 Euro. Rentner erhalten nach den bisherigen Plänen die Energiepreispauschale nicht. Das kritisierte jetzt der Sozialverband VdK Deutschland. Verbandspräsidentin Verena Bentele sagte: