Noch eine Woche 9-Euro-Ticket: Wie geht es danach weiter?

Das Ticket brachte einerseits auf besonders beliebten Strecken Züge und Bahnmitarbeiter an ihre Grenzen. Andererseits ermöglichte es vielen Menschen, günstig zu schönen Zielen in Deutschland zu reisen. Das wäre für viele ohne das 9-Euro-Ticket bei heftig gestiegenen Preisen und Energiekosten in diesem Sommer nicht drin gewesen. Das zeigt beispielsweise dieser viral gegangene Tweet. Darin schildert eine Mutter ihrem Sohn, was sie alles Schönes mit dem 9-Euro-Ticket erlebt hat und dass sich Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) doch bitte für eine Verlängerung einsetzen soll.