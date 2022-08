Heftige Gewitter, viel Regen: Das Wochenende wird ungemütlich

Es gibt derzeit vor allem vom Jerichower Land bis nach Sachsen die heftigsten Gewitter. Bis zum Abend muss mit weiteren starken Gewittern gerechnet werden, auch in Thüringen und in den anderen Landesteilen von Sachsen-Anhalt. Örtlich sind Hagel und auch mal mehr als 50 Liter pro Quadratmeter Regenwasser möglich mit Überflutungsgefahr. Bis morgen können an einigen Stellen nochmal etwa 40 Liter pro Quadratmeter dazukommen.

In Erlbach im Vogtlandkreis gab es bereits 27 Liter pro Quadratmeter. In Pulsnitz im Landkreis Bautzen waren es am Freitagnachmittag sogar 36 Liter pro Quadratmeter, in Sachsen-Anhalt gab es in Jessen 19 Liter pro Quadratmeter.