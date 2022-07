Verdi fordert Hitzefrei und längere Pausen für Arbeitnehmer

Im Juli ist Sommer und im Sommer ist es heiß. Das wissen wir alle und freuen uns in jedem Jahr auf die Sonne. Doch nicht jeder verträgt die Hitze gut. Viele Beschäftigte leiden unter den hohen Temperaturen an ihrem Arbeitsplatz. Ein automatisches Recht auf Hitzefrei gibt es jedoch nicht. Steigen die Temperaturen auf über 35 Grad, kann ein Raum laut Arbeitsstättenverordnung (§ 3a) aber gegebenenfalls nicht mehr als Arbeitsraum geeignet sein. Allerdings ist das nur eine Empfehlung, sie verpflichten den Arbeitgeber also nicht zu bestimmten Vorkehrungen.