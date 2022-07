Gefährliche Hitze: Automobilverbände warnen vor Blow-ups auf Autobahnen

Vor allem am Mittwoch könnte es richtig heiß werden. Der Deutsche Wetterdienst meldet Temperaturen zwischen 32 bis 36 Grad, im Süden und in der Mitte Deutschlands sogar über 38 Grad.

Schon Temperaturen oberhalb von 35 Grad werden laut den MDR JUMP-Verkehrsexperten zum Problem: Dann können sich Betonplatten auf Autobahnen so stark ausdehnen, dass sich der Fahrbahnbelag aufwölbt oder sogar aufplatzt. Diese so genannten „Blow-ups“ treten häufig an Nahtstellen oder Bereichen auf, die schon repariert wurden. Bereits im Juni hatte die Hitze an der A9 zwischen Coswig und Vockerode Schäden verursacht. Auf 20 Metern Länge hatte sich die Fahrbahn verformt. Die Reparaturarbeiten sorgten über Tage für lange Staus.