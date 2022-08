Schwarz-Gelbe-Insekten im Anflug: Gutes Jahr für Wespen

Durch den relativ trockenen und warmen Frühling bieten sich den Wespen in diesem Jahr optimale Überlebensbedingungen. Je besser das Wetter ist, desto mehr Wespen wird es geben. Im Frühjahr und zu Sommerbeginn fallen einem die kleinen Insekten nicht besonders auf. Das liegt daran, dass sie sich während der Brut von einem Zuckersaft ernähren, den ihre Larven produzieren. Das ändert sich allerdings, wenn all ihre Larven im Spätsommer geschlüpft sind. Wespen müssen sich dann nämlich ihren Zuckersaft auf anderem Wege besorgen - also bei uns.

Teilweise macht es den Anschein, als würden die Wespen dann zur Spätsommerzeit aggressiver und den Menschen gegenüber rücksichtsloser werden. Das ist allerdings falsch, wie Wilhelm Deitermann von Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW der DPA gegenüber sagt. Zur aktuellen Zeit ist lediglich die Anzahl an Wespen höher, als noch im Frühjahr - ab August sogar am höchsten. Die aktuellen Wetterbedingungen, also viel Dürre und wenig Regen, führt bei den Insekten zu einem Nahrungsmangel. Die schwarz-gelben Insekten sind also gezwungen, ihre Nahrungssuche zu erweitern. Interesse an Menschen hätten Wespen laut Deitermann aber nicht. Auf der Suche nach Nahrung können sie den Menschen allerdings teilweise recht nah kommen.