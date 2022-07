Welche Tipps gegen Wespen am Tisch helfen wirklich?

Gelbes Tischtuch, blauer Sonnenschirm, rotes Kleid: Ein wahres Paradies für die Insekten. Zwar werden Wespen von bunten Blüten nicht so magisch angezogen wie Bienen, aber versucht doch mal die Tischdekoration in der Wespensaison lieber durch dezentes Weiß zu ersetzen.

Und noch ein Trick: Sprüht ihr Wespen mit Wasser aus einer Sprühflasche an, denken sie, dass es regnet und verziehen sich in ihr Nest. Apropos Nest...

Bildrechte: Colourbox

Weltweit gibt es über 10.000 Wespenarten, von denen die meisten unter Artenschutz stehen. So dürfen auch die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe, die bei uns am häufigsten vorkommen, laut Bundesnaturschutzgesetz nicht ohne vernünftigen Grund beunruhigt, gefangen, verletzt oder getötet werden. In Sachsen und Sachsen-Anhalt beträgt das Bußgeld dafür 5.000 Euro. In Thüringen kann es so richtig teuer werden: Bis zu 50.000 Euro kann das Bußgeld hier betragen. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Allergiker. So steht im Bußgeldkatalog: