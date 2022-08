Video Music Awards 2022: Taylor Swift sahnt ab und kündigt neues Album an

Auch andere Künstlerinnen und Künstler konnten sich über die Trophäe in Form eines Astronauen freuen. Der Preis für das beste Album des Jahres ging an Musiker Harry Styles und sein Album "Harry's House", ebenso wie der Preis für das beste Pop-Video und die beste Kamera für "As It Was". Billie Eilish sackte die Auszeichnung für den Song des Jahres "Happier Than Ever" ein. Weitere Preisträger waren Bad Bunny, Dove Cameron, Nicki Minaj, Lizzo und die Rockband Måneskin.