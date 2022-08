Das E-Rezept kommt - mit diesen Vorteilen

erklärt der Präsident der Sächsischen Landesapothekenkammer Friedemann Schmidt. Der Patient hatte es selbst in der Hand, wo er es einlösen wollte und die Apotheke konnte das Rezept später bei der Krankenkasse gegen Geld abrechnen. Ein bewährtes Prinzip also. Warum daran etwas ändern?

Die Apotheke kann das Medikament bestellen, bevor der Patient vor Ort ist. Man geht also nicht umsonst hin. Nach einer Online-Sprechstunde kann man das Medikament per App bei der Apotheke bestellen und direkt nach Hause liefern lassen. In der dazugehörigen App kann man Neben- und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten checken. Man hat einen Überblick über alle verschriebenen Medikamente. Das Rezept kann nicht mehr verloren gehen.

Der Arzt stellt ein Rezept aus. Das geht dann an den schon erwähnten zentralen Server. Wichtig: Alle Daten sind in der sogenannten Telematikinfrastruktur gespeichert und können nur dort übertragen werden. Dazu Apotheker Friedemann Schmidt aus Leipzig:

Als Patient bekommst du auf dein Smartphone einen QR-Code mit allen nötigen Informationen zum Rezept. Du kannst dir den Code auch an deinen Rechner schicken lassen oder bekommst in der Arztpraxis direkt einen Ausdruck. Über den QR-Code kann die Apotheke vor Ort oder auch jede Online-Apotheke auf die Informationen zum Rezept zugreifen.

Ab dem 1. September werden Arztpraxen und Krankenhäuser unter anderem in Schleswig-Holstein die E-Rezepte ausgeben. Theoretisch soll es ab da in allen Apotheken in Deutschland einlösbar sein. Bis zum 1.Januar 2023 soll das E-Rezept dann bundesweit ausgegeben werden. Es wird allerdings auch da erstmal nur für gesetzlich Versicherte verfügbar sein. Privatpatienten werden später eingebunden.

Du brauchst ein NFC-fähiges Smartphone, also eins, das mit anderen Geräten kommunizieren kann. Dort lädst Du die offizielle App der Gematik GmbH drauf. Dann brauchst Du noch einen NFC-fähige Versicherungskarte deiner Krankenkasse und einen Pin. Klingt ein bisschen kompliziert, wenn es aber erstmal eingerichtet ist, kannst du alle Vorteile nutzen. Am besten setzt du dich bei Nachfragen mit deiner Krankenversicherung in Verbindung. Positiv: Wer keine Lust oder Schwierigkeiten mit dem ganzen Procedere hat, kann sich auch das E-Rezept einfach weiterhin beim Arzt ausdrucken lassen und damit in die Apotheke gehen.