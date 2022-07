Das sind eure schönsten Simmen!

Wir wünschen weiterhin gute Fahrt! Und wer Lust hat Gleichgesinnte zu Treffen, der kann zu den zahlreichen Simson-Treffen in Mitteldeutschland fahren. So wurde 2016 zum Beispiel das SIMSON-Treffen Suhl ins Leben gerufen. Auf der Webseite heißt es:

Ganz nach dem Motto „Kommt nach Hause“ folgen jährlich über 6.000 SIMSON-Fans dem Lockruf und treffen sich am Heimatort des einstigen Fahrzeugbaus.

Das fand in diesem Jahr bereits Ende Juli statt, ist also leider schon durch. Anders sieht es bei Deutschlands größtem Simson-Treffen in Zwickau aus. Das findet dieses Wochenende, bis zum 24. Juli statt. Allen Teilnehmenden wünschen wir viel Spaß!