„Meine Uroma hat immer versprochen: Ich bekomme die S50 aus der Scheune“

In vielen Familien im Osten werden Star und Schwalbe, S50 und S51 gehütet wie Schätze . In vielen Garagen und Scheunen stehen oft gleich mehrere Zweitakter vom Hersteller Simson. Die werden von Vätern und Opas liebevoll wiederhergerichtet oder nochmal überholt, wenn ihr Nachwuchs alt genug ist. Alt genug, um mit dem Moped auf Feldwegen oder Privatgrundstücken zu üben oder offiziell mit der S51 auf den Straßen unterwegs zu sein. Das geht ab 15.

Meine Uroma hat mir als Kind immer schon versprochen: Ich bekomme das Moped, das hinten in der Scheune steht. Und so richtig überzeugt war ich, als mir mein Onkel zur Jugendweihe dann tatsächlich das Moped geschenkt hat. Eine S50.

Ihr wart Anfang Juli zum Simson-Treffen in Suhl. Wie kann man sich so ein Treffen vorstellen, wenn da alle Simson-Verrückten zusammen kommen?

Schräg nicht, eher so ein bisschen bewundernd, habe ich manchmal so das Gefühl. Und man muss auch ehrlich sagen, dass sich die Szene in den letzten Jahren sehr gewandelt hat. Und eben immer mehr Mädels Spaß an Simsons finden. Das macht mich sehr froh.