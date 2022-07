Geld zurück, wenn der Flug ausfällt – so geht’s

Bildrechte: IMAGO / Ralph Peters

Reagiert die Fluglinie nicht oder will euch nicht in der geforderten Höhe entschädigen, könnt ihr euch an die sogenannte Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. oder die Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz wenden. Das kostet nichts, geht aber erst, wenn ihr es vorher bei der Fluglinie versucht habt. Auch eine Erstberatung bei einem Reiserechtsanwalt kann helfen. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch an ein Fluggastportal oder an einen sogenannten Sofortentschädiger wendet. Der eine kämpft in eurem Namen und verlangt dafür später Gebühren, der andere kauft euch Eure Forderung nach einer eingehenden Prüfung der Chancen gleich ab. Nachteil: Bei beiden müsst ihr mit bis zu 50 Prozent von der Rückerstattung als Gebühren rechnen. Tipp: Vergleicht die Anbieter unbedingt vorher.