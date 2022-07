Kurzer Check vor dem Urlaub: Diese Reiseversicherungen sind wichtig

Selbst wenn die Reise in diesem Jahr wieder etwas weiter weg geht, brauchen Urlauber dafür nicht viel mehr Absicherungen als in Deutschland. Die Versicherungen haben zwar jede Menge Schutz im Angebot und verkaufen den auch sehr gern im „Rundum-Sorglos-Urlaubs-Paket“. Einige Versicherungen in diesen Paketen sind aber nicht unbedingt nötig und verteuern die Reise unnötig. Wer genau schaut und den nötigen Schutz einzeln bucht, ist günstig und gut abgesichert.