Hype um angebliches Anti-Kater-Mittel: Elotrans teils ausverkauft

Elotrans ist eines der rezeptfreien Medikamente, die viele Familien vor der großen Fahrt in den Sommerferien in die Reiseapotheke packen. Das Mittel enthält einen Mix aus Glucose und verschiedenen Salzen, der in Wasser aufgelöst wird. Das Medikament ist vor allem für kleine Kinder wichtig, die bei Durchfallerkrankungen viel Wasser und wichtige Mineralstoffe verlieren.