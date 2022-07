Amber Heard beantragt Aufhebung des Prozessurteils

Bereits kurz nach dem Urteil ließ Heard verkünden, dass sie in Berufung gehen wolle. Das kostet allerdings Geld. Nun versucht sie mit ihrem Team auf anderem Wege gegen das Urteil vorzugehen. Wie das amerikanische Medienportal TMZ berichtet, liegen Unterlagen vor, die verdeutlichen, dass Heards Anwälte eine Aufhebung des Urteils anfordern. In einem Brief bitten sie den Richter, die Klage abzuweisen, das Urteil vollständig aufzuheben oder einen neuen Prozess anzuordnen. Als Gründe nennen sie dabei unzureichende Beweise. Depp und sein Team müssen deutlicher nachweisen, dass ihm durch Heards Äußerungen in der Washington Post Filmrollen aberkannt wurden. Doch damit nicht genug.