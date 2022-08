Statt Elster: Zusatzportal für Grundsteuer eingerichtet

Da seit Juli Millionen von Eigentümerinnen und Eigentümer Erklärungen zu ihrem Grundbesitz abgeben müssen, ist das Interesse an den Formularen zur Grundsteuerreform enorm. Diesem Andrang war das Finanzamtportal "Elster" Anfang Juli allerdings nicht gewachsen, sodass es zu Überlastungsproblemen kam.

Mit diesen Worten bewirbt das Bundesministerium für Finanzen das Zusatzportal für die Grundsteuererklärung für Privateigentum. Auf der Seite heißt es, dass dieser Online-Service deutlich einfacher zu bedienen sei als "Elster" und das Ziel verfolge, "die Abgabe der Grundsteuererklärung für Eigentümer:innen so stressfrei wie möglich zu machen". Bis auf Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, nehmen derzeit alle Länder an dem Bundesmodell teil. Bis zum 31. Oktober haben Privateigentümerinnen und -eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen und unbebauten Grundstücken die Möglichkeit, ihre Grundsteuererklärung über das neue Portal an die Finanzämter abzuschicken. Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler erklärt: