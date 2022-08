Zoe Wees veröffentlicht Song über ihre aktuellen Liebesprobleme

Mit Hits wie "Control" oder "Girls Like Us" hat die junge Sängerin ihren weltweiten Durchbruch geschafft. Ihre Lieder haben millionenfache Aufrufe auf Youtube. Und auch aus unserer MDR JUMP-Playlist ist Zoes Stimme einfach nicht mehr wegzudenken. In ihrem aktuellsten Song beschreibt die gebürtige Hamburgerin, wie sie sich in ihrer Beziehung manchmal eben wie das "dritte Rad am Wagen" fühlt.