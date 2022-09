Vorfreude auf Weihnachtsmärkte in Mitteldeutschland

Er ist weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt und findet in diesem Jahr schon zum 587.Mal statt. Auf dem Altmarkt können die Besucher neben traditioneller Handwerkskunst aus dem Erzgebirge den weltberühmten Dresdner Striezel und viele andere Köstlichkeiten probieren. Basteln, Backen Karussellfahren, alles das können Große und Kleine an vielen Ständen erleben. Höhepunkt ist am 3. Dezember das Dresdner Stollenfest. Hinzu kommen die Bergparade und die täglichen Besuche des Weihnachtsmannes. Wer einen tollen Blick über den Striezelmarkt genießen will, kann das zum Beispiel vom Turm der Kreuzkirche aus. Eröffnet wird der Markt am 23. November und kann dann täglich von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr kostenlos besucht werden.