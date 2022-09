Bundesweiter Warntag am 8. Dezember geplant

Beim "Cell Broadcast", wie das Katastrophensystem genannt wird, werden Nachrichten in SMS-Form an kompatible Geräte gesendet, die in einer Zelle eingebucht sind. In gezielten Regionen kann die Bevölkerung dann so rechtzeitig auf dem Handy gewarnt werden. Grund für die Einführung von "Cell Broadcast" waren die Unwetter-Katastrophen in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr. Ein Vodafone-Sprecher sagte, dass die Einführung eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bekannten Warnsystemen wie "Katwarn" oder "Nora" sei. Am 8. Dezember soll dieses System dann also bundesweit getestet werden.