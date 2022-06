Wahrheit oder Unsinn? Sommer-Mythen im Faktencheck

Je weiter die Temperaturen steigen, desto knapper wird bei den meisten die Kleidung am Körper. Doch sorgen die warmen Sommertage auch für eine gesteigerte Libido? "Ja", sagt die Frauenärztin Sheila de Liz. Die Wärme und das Sonnenlicht sind laut der Expertin sehr wichtig für unser Lustempfinden , denn so produziere der Körper mehr Vitamin D. Das erhöhe die Stimmung und sorge für Entspannung. Für visuelle Reize, sorge natürlich auch mehr nackte Haut und bringe unsere Hormone in Wallungen.

Auch dieser Mythos ist wahr. Gerade bei warmen Umgebungstemperaturen können die Ausführungsgänge von Schweißdrüsen verstopfen. Eng anliegende Kleidung, die verhindert, dass der Schweiß auf der Haut verdunstet, führt zu einem Hitzestau am Körper, was Hitzepickel hervorrufen kann. Aber auch an stark schwitzenden Stellen wie am Rücken, unter den Achseln oder am Dekolleté treten sie oft auf. Ratsam ist es daher, an heißen Tagen viel Luft an die Haut zu lassen. So kann der Schweiß direkt abfließen und die Schweißdrüsen bleiben frei. Am besten dafür geeignet sind Naturmaterialien wie Baumwolle oder Leinen, die luftdurchlässig sind und den Schweiß aufsaugen.