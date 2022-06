Verträge im Internet einfach kündigen, alte Elektrogeräte im Supermarkt abgeben: Das ist neu ab Juli

Streamingdienst, Handyanbieter, Spieleportal, Fitnessstudio: Sehr viele Verträge können inzwischen ganz einfach online geschlossen werden. Ein paar Daten eingeben, ein paar Klicks, fertig. Wer die Verträge aber wieder kündigen will, hat es zumindest bei manchen Anbietern richtig schwer. Das geht dann plötzlich nur schriftlich oder nachdem sich Kunden durch zahlreiche Seiten mit viel Text geklickt haben.

Jetzt sollen online abgeschlossene Verträge genauso einfach beendet werden können wie sie abgeschlossen wurden. Dafür schreibt die Bundesregierung ab dem 1. Juli einen Kündigungsbutton auf der Internetseite des Unternehmens vor. Wer den Button drückt, soll zudem eine Kündigungsbestätigung per Mail bekommen. Verzichtet ein Anbieter im Netz auf den Button, dürfen Kunden nach der neuen Regelung den Vertrag jederzeit und ohne Kündigungsfrist beenden. Allerdings eben mit etwas Aufwand.

Wenn Fernseher, Fön, Toaster oder Staubsauger endgültig den Geist aufgeben, können die bisher schon beim Wertstoffhof oder beim Händler ordnungsgemäß „entsorgt“ werden. Die Rücknahmepflicht galt bis jetzt für alle Geschäfte, die auf mehr als 400 Quadratmetern Elektrogeräte verkauften und auch für Onlinehändler mit einer entsprechend großen Versandfläche für Elektrogeräte. Das klappt in der Regel auch problemlos. Jetzt nimmt der Gesetzgeber auch Supermärkte und Discounter in die Pflicht. Die müssen ab dem 1. Juli kleine Elektrogeräte mit einer Kantenlänge bis 25 Zentimeter kostenlos zurücknehmen. Die Vorgabe gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern und damit für die bekannten Ketten wie REWE, Aldi, Netto, Lidl und Co.