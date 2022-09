Tattoos selber stechen – mit einem Pflaster

Wissenschaftler des Georgia Institutes of Technologie aus den USA um den Forscher Mark Prausitz füllen winzig kleine Nadeln, die sich in der Haut selbst auflösen, mit Tinte und kleben sie auf ein Pflaster. Die Nadeln können als kleine Muster, Zahlen oder auch als QR-Code angeordnet werden. Jetzt kann man sich so ein Pflaster auf die Haut kleben. Die Nadeln dringen ein und setzen die Tinte frei. Vorteil laut Forscher Prausitz:

Bildrechte: Georgia Tech

In die Nadeln können nämlich sowohl Tattoo-Tinte, als auch UV-Licht empfindliche Spezialtinte und perspektivisch sogar Medikamente gefüllt werden. Die Tinte kann so verändert werden, dass sie zum Beispiel nur ein Jahr lang in der Haut bleibt. Wer also ein kleines Tattoo erstmal nur ausprobieren will und wer Angst vor den Schmerzen im Tattoo-Studio hat, für den wäre so ein Pflaster ideal. Mit der UV-Tinte können Tiere unauffällig markiert werden. Aber auch Patienten könnten sich so bestimmte, wichtige Informationen, wie zum Beispiel ihre Blutgruppe quasi unsichtbar tätowieren. Und auch Hautstellen wie Narben oder Flecke könnten mit einem solchen Tattoo überdeckt werden.