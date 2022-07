Tattoos einfach mit Cremes entfernen: Klappt das wirklich?

Die Namen der Liebsten, Blumen, Tiere oder abstrakte Symbole mit einer Geschichte dahinter: Jeder fünfte Deutsche im Erwachsenenalter hat laut einer aktuellen Umfrage ein Tattoo. Wenn eine Tätowierung irgendwann nicht mehr gut aussieht oder aus anderen Gründe nicht mehr passt, wird es allerdings schwierig. Eine Laserbehandlung kostet viel Geld, dauert lange und sorgt bei vielen für Schmerzen. Das wissen auch die Anbieter von Anti-Tattoo-Cremes und bewerben diese als günstige und schmerzfreie Alternative.

„Keine Wirkung auf die Pigmente in der Haut“

Besonders häufig wird aktuell in sozialen Netzwerken und in Onlineshops für eine Creme mit dem vielversprechenden Namen Profade 1-2-3 getrommelt. „Fade“ steht im Englischen für „verblassen“ oder „verschwinden“. Das Set aus drei Komponenten soll nacheinander aufgetragen werden und selbst farbige Tätowierungen auf angeblich natürliche Weise entfernen. Den in der Werbung für die Creme genannten Experte aus Dr. Jahn Ericsson aus Norwegen gibt es aber offenbar gar nicht und viele euphorische Testberichte über die Creme sind offensichtlich gefälscht. Darauf weist das deutsche Tattoomagazin Feelfarbig hin und rät vom Kauf ab. Das sieht Prof. Dr. Peter Arne Gerber ähnlich. Der Hautarzt bietet in seiner Praxis aus Düsseldorf auch das Entfernen von Tätowierungen mit dem Laser an. Er sagte MDR JUMP:

Bildrechte: Privat / Peter Arne Gerber Bei den Inhaltsstoffen werden Aloe Vera oder Sheabutter genannt. Diese Inhaltsstoffe mögen in einer Pflegecreme durchaus Sinn machen. Eine Wirkung auf Pigmente, die beim Tätowieren tief in der Lederhaut verortet werden, erschließt sich mir allerdings nicht.

"Diese Cremes können nicht funktionieren und sind teilweise sogar gefährlich"

Unser Experte rät auch von anderen Produkten ab, mit denen Tätowierungen einfach „weggecremt“ werden sollen. Wie so oft bei Produkten aus dem Internet wird auf die Wirkungen von bestimmten Inhaltsstoffen hingewiesen, die für Laien nachvollziehbar und logisch klingen. Trichloressigsäure (TCA) etwa bleicht die Haut aus und soll damit auch Tattoos aufhellen. Ingenolmebutat lässt Hautschichten absterben. Damit würden auch Tattoofarben verschwinden. Hydrochinon schließlich hemmt die körpereigene Melaninproduktion und wirkt laut der Werbung für die Cremes auch bei Tätowierungen. Hautarzt Peter Arne Gerber warnt aber:

Hydrochinon in wirksamen Konzentrationen ist in Deutschland verschreibungspflichtig. Man bekommt die Creme also nur über ein Rezept. Das Präparat wirkt auf die Pigmentzellen der Haut. Es wird zur Behandlung von Pigmentstörungen eingesetzt. Einen Effekt auf Tattoopigmente schließe ich aus.

Der Wirkstoff Ingenolmebutat war in Deutschland für die Behandlung von hellem Hautkrebs zugelassen. Er wurde aber wieder vom Markt genommen, weil es offenbar das Hautkrebsrisiko erhöhen kann. Das Medikament wirkt laut unserem Experten aber nur auf Krebszellen und habe nichts mit Tattoopigmenten zu tun. Auch Trichloressigsäure ist offenbar ein alles andere als harmloser Wirkstoff.

Säuren, wie etwa Milchsäure oder Trichloressigsäure, werden mitunter durch medizinische Laien in die Tattoos hineingespritzt. Dies soll die Pigmente auf- oder aus der Haut herauslösen. In der Praxis zeigen sich dann als Resultat tiefe Verätzungen. Was soll man auch erwarten, wenn man sich eine Säure in die Haut spritzt? Die wird dann in der Regel narbig verheilen.

Der Hautarzt hat auch in seiner Praxis schon Patienten behandelt, deren Haut durch eine unprofessionelle Tattoo-Entfernung mit Säure für das ganze Leben entstellt wurde. Sparen kann man sich aus Sicht unseres Experten auch das Geld für Produkte, die angeblich die Arbeit der Makrophagen im Körper aktivieren. Bei der Werbung für diese Cremes haben sich die Anbieter offenbar an der Wirkweise von Laser-Behandlungen orientiert. Dabei werden die werden die farbigen Pigmente in der Haut zersprengt.

Die dabei entstehenden Pigment-Trümmer werden durch unsere Makrophagen beziehungsweise Fresszellen aufgenommen und zu den Lymphknoten abtransportiert. Ein unbehandeltes Tattoo-Pigment ist aber so groß, dass es durch das Immunsystem nicht aus der Haut abtransportieren werden kann.

Hausmittel Salz soll die Farbe aus dem Tattoo ziehen

Auch die in Tattoo-Foren gern beschriebenen Hausmittel wie Salz oder Zitronengras sind aus Sicht des Dermatologen nicht so harmlos, wie sie für Laien klingen. So schildern im Netz immer wieder Menschen, wie sie ihre Tätowierung angeblich „ganz einfach“ mit einer Salzpaste oder mit grobem Meersalz entfernt haben.

Dabei reibt man mit beispielsweise mit grobem Salz die Haut, bis sie blutet. Dies entspricht etwa der Tiefe der Lederhaut, wo ja die Tattoopigmente liegen. Die soll das Salz in der offenen Wunde dann aus der Haut ziehen.

Die Heil- und Gewürzpflanze Zitronengras, die in zahlreichen asiatischen Gerichten eingesetzt wird. Bildrechte: IMAGO / agefotostock Wer die Haut verletze, müsse immer mit Narben rechnen, warnt unser Experte. Er rät daher auch von einer Behandlung mit Zitronengras ab, bei der sich die Haut abschälen und erneuern soll.

Nur Ärzte dürfen Tattoos mit dem Laser entfernen

Seit Ende 2020 dürfen nur noch entsprechend ausgebildete Ärzte Tätowierungen mit dem Laser entfernen. Das soll sicherstellen, dass möglichst keine Verbrennungen und Narben zurückbleiben.

Bildrechte: IMAGO / YAY Images Wenn der Arzt Mitglied in der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft oder kurz DDL ist, dann ist er zumeist auf Laseranwendungen spezialisiert. Es gibt zudem die universitäre Weiterbildung zum Diploma Aesthetic Laser Medicine, kurz DALM. Diese Ärzte haben ein spezielles Laseraufbaustudium absolviert.