Sagen und Mythen des Ostens

Thüringer Rhön Wandern, Klettern, Kanufahren: Das alles geht in der Thüringer Röhn. Ein besonderes Highlight ist der Naturlehrpfad Schwarzes Moor. Hier leben seltene Tierarten und auch ungewöhnliche Pflanzen. Diese werden entlang des Steges gezeigt und erklärt. Du erlebst also eine Reise in eine ansonsten unbekannte Natur. Bildrechte: IMAGO