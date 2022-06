R. Kelly: 30 Jahre Haft für den Ex-Popstar

Insgesamt neun Anklagepunkte umfasste die Liste der Anklage gegen R.Kelly im vergangenen Jahr, darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung. Wie Richterin Ann Donnelly am Mittwoch an einem Gericht in New York mitteilte, muss der frühere Pop-Superstar dafür nun für insgesamt 30 Jahre ins Gefängnis. Kelly, der mit schwarzer Brille, schwarzer Corona-Maske und khakifarbenem Oberteil am Gericht erschien, hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.