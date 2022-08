Die Queen of Pop hat Geburtstag: Madonna wird 64

Die 1958 als Madonna Louise Ciccone in Bay City, Michigan geborene Sängerin zog nach ihrer High School Ende der 70er Jahre nach New York City. Mit nur 30 Dollar in der Tasche wollte sie dort den großen Durchbruch schaffen. Dort hielt sie sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser - arbeitete als Kellnerin oder verkaufe Nacktbilder, die später dann in Millionenauflage im Playboy oder Penthouse erschienen. Als Tänzerin in Nachtclubs und Discotheken gelang ihr über Umwege der Schritt in die Musikbranche. Im Sommer 1983 erschien dann ihr Debütalbum "Madonna". Die dritte Single dieses Albums "Holiday" verhalf ihr zu internationaler Bekanntheit. Nachdem sich das Album millionenfach verkaufte, erschien ihr zweites Album "Like a Virgin", das nicht bei jeder und jedem auf Gefallen stieß.

Bildrechte: Getty Images Madonna begann, zu jedem Album einen neuen Look zu entwickeln - die jungen Fans waren begeistert. Ihre Looks wurden schnell zu Trends: Ob Lederarmbänder oder Kruzifixe, was Madonna trägt ist In. Im Juni 1987 startet sie ihre Welttournee "Who's That Girl" und wurde damit zur erfolgreichsten Popsängerin der 1980er Jahre. Bis heute veröffentlichte die Sängerin 14 Alben und ihre Singles wie "Like a Prayer", "Material Girl", oder auch "4 Minutes" stürmten immer wieder die Charts.

Wie kaum eine andere Künstlerin prägte Madonna die Popkultur des 20. Jahrhunderts. Keine andere Frau wurde in den letzten 30 Jahren so häufig fotografiert und diskutiert wie die Queen Of Pop.