Nico Santos über seine aktuelle Single: "So einen Song habe ich noch nie gemacht"

Das Wochenende assoziiert man mit etwas Schönem, mit Entspannung oder mit Partys. Den Song haben wir im tiefsten Winter und Lockdown geschrieben. Also er ist als eine Hommage an Normalität und an eine schöne, geile Zeit gedacht.

Für den 29-Jährigen ist die aktuelle Single ein Novum, denn er erzählt, dass er solch einen Song noch nie gemacht habe. Während er in seinen Vorgängersongs wie "Play With Fire" oder "Better" feat. Lena Meyer-Landrut Themen wie toxische Beziehungen oder Herzschmerz besingt, ist "Weekend Lover" voller Optimismus und Lockerheit. Auch von sich selbst sagt der gebürtige Bremer, dass er ein Wochenend-Liebhaber ist - also jene 48 Stunden feiert, in denen dem Spaß, der Freiheit und der Lust keine Grenzen gesetzt sind.