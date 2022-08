So kannst du checken, ob du Mietzuschuss bekommst

Die Einkommensgrenze für einen 1-Personen-Haushalt in Mietstufe 1 (bspw. Kreis Gotha) liegt bei monatlich 986 Euro, in Mietstufe 7 (bspw. München) dagegen liegt sie bei 1.189 Euro. Eine 4-köpfige Familie in Mietstufe 1 darf monatlich ein maximales Einkommen von 2.175 Euro haben, in Mietstufe 7 2.505 Euro.