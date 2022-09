Spritpreise extrem – lohnt sich jetzt wieder Tanktourismus?

Wo kann man jetzt noch preiswert tanken?

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Die Steuersenkung auf Kraftstoffpreise sollte gerade in der Ferienzeit eine finanzielle Entlastung bringen. Für drei Monate waren wir dadurch mit unseren Nachbarländern Polen und Tschechien preislich fast auf Augenhöhe. Mal eben über die Grenze zum Tanken zu fahren, hat sich eigentlich nicht gelohnt. Jetzt sieht die Sache anders aus: Während bei uns der Liter Superbenzin E10 gut 2 Euro pro Liter kostet und Diesel sogar bis zu 2,30 Euro teuer ist, kann man in Tschechien beim Benzin aktuell bis zu 30 Cent, beim Diesel bis zu 40 Cent pro Liter sparen. In Polen sieht es nicht ganz so üppig aus: Beim Benzin spart man nur ein paar Cent, beim Diesel können es bis zu 20 Cent sein.

Wie findet man die aktuellen Preise?

Bildrechte: dpa Wochenaktuelle Preise für Tschechien und Polen gibt es auf der Seite vom ADAC. Wichtig, dort findet man keine Tagespreise aber eine gute Orientierung, was der Liter ungefähr kostet. Bei Benzinpreis-Apps wie Clever Tanken, Mehr-Tanken oder Benzinpreis Blitz gibt es die offiziellen Preise für Deutschland und Luxemburg, Österreich, Frankreich, Portugal, Spanien sowie Italien. Praktisch: Entweder lässt man sich von der App orten oder gibt seinen Standort selbst an und bekommt dann die Preise der Tankstellen in der Nähe. Besonders günstige Tankstellen sind bei manchen Apps grün markiert, die teuren werden rot angezeigt.

Wann lohnt sich Tanktourismus und was ist erlaubt?