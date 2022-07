Jede zehnte Frau ist von der Fettverteilungsstörung betroffen: Was ist ein Lipödem?

Das Lipödem tritt vor allem an Beinen, Hüfte, Gesäß und in einigen Fällen auch an den Armen auf. Hier vermehren sich im Fettgewebe der Unterhaut unkontrolliert die Zellen – und zwar symmetrisch, also jeweils an beiden Armen oder Beinen. Betroffen sind fast nur Frauen. Schätzungen zufolge sind in Deutschland zwei bis vier Millionen Menschen erkrankt. Es ist aber durchaus möglich, dass es eine hohe Zahl unerkannter Fälle gibt, weil selbst Ärzte die Erkrankung mit einem Lymphödem oder Adipositas verwechseln können. So kann es sein, dass ein Lipödem teils über Jahrzehnte undiagnostiziert geblieben ist. Die Krankheit ist einfach bis heute vielfach unbekannt.