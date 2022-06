Beziehungskrise: Wann ist es Zeit zu gehen?

In jeder Beziehung kommt es irgendwann mal zu Streit. Wenn solche Streitigkeiten allerdings immer häufiger vorkommen oder mitunter vielleicht sogar schlimmer werden, stellt sich die Frage nach einer Trennung. Doch sollte man immer sofort an das endgültige Aus denken oder lassen sich auch komplizierte Beziehungen noch retten? Darüber haben wir mit Paartherapeut Eric Hegmann im MDR JUMP Interview gesprochen:

Doch leider lässt sich nicht jede Beziehung retten. Das zeigt auch die Scheidungsrate aus dem Jahr 2020. 38,5% aller Ehen wurden in diesem Jahr geschieden, jedes Jahr werden in Deutschland etwa 15.000 Ehen aufgelöst. Gründe für Trennungen sind dabei ganz unterschiedlich, wie Hegmann verrät. Meist seien Konflikte gar nicht der ausschlaggebende Grund für Trennungen. Viel häufiger entwickeln sich zwischen beiden Partner oder Partnerinnen eine Distanz, die im Laufe der Zeit immer größer wird:

Das Ziel einer Paartherapie ist nicht die Fortsetzung einer Beziehung um jeden Preis. Aber das Ergebnis sollte eine Lösung sein, die beide Partner optimistisch stimmt, also dass beide überzeugt sind, miteinander könnten sie auch in zehn oder zwanzig Jahren noch eine gute Zeit verbringen.

Nicht nur in Beziehungen fühlt man sich manchmal nicht mehr richtig wohl. Dasselbe kann natürlich auch in Freundschaften vorkommen. Und doch sind die Ansprüche und Erwartungen an eine Freundschaft andere als an eine Liebesbeziehung. Wichtig sei laut Hegmann allerdings Freundschaft als Grundlage für eine glückliche Liebesbeziehung. In der heutigen Zeit seien die Ansprüche an einen Partner aber deutlich höher als früher noch: