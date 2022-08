Der Klimawandel – lockt er neue Tiere an?

Auf direktem Wege geht es sehr langsam. Nur ein paar Kilometer pro Jahr wandert eine Art quasi immer den angenehmen Temperaturen hinterher. Wer sich wirklich nur im Sommer wohlfühlt, wird vor Kälte und Höhe der Alpen meist abgeschreckt. Trotzdem wurden in letzter Zeit immer mehr Tiere hier gesichtet, die man eigentlich eher aus Ländern mit Exoten kennt. Wie zum Beispiel die Kalifornische Kettennatter, die zuletzt oft in Thüringen gesehen wurde oder die Gottesanbeterin, die sich auch im Raum Halle wohlzufühlen scheint. Diplombiologin Antje Kautzner vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, kennt den tatsächlichen Weg dieser Tiere:

Die werden sehr wahrscheinlich in großer Zahl auf Aussetzungen zurückzuführen sein, die Art wird auch durchaus in Terrarien gehalten.

Ähnlich wohl fühlen sich auch die Kalifornische Kettenatter und der Ochsenfrosch. Manche Tiere kommen auch in den Ballastwassertanks großer Schiffe an unsere Küsten. Insgesamt 30 Tierarten sind so in den letzten Jahren eingewandert. Sie stehen auf der Unionsliste der Invasiven Arten.