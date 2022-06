Hitzewelle: So kannst du heimischen Tieren durch den Sommer helfen

Der Deutsche Tierschutzbund erklärt auf seiner Webseite, dass sich für Vögel, Vogeltränken auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten gut eigenen. Dabei sollte man darauf achten, eine Schale mit möglichst flachem Rand zu nutzen, auf dem die Vögel gut landen können. Besonders raue Oberflächen helfen ihnen, ordentlichen Halt zu erlangen. Wenn die Schale zur Mitte hin etwas tiefer ist, können idealerweise auch größere Vögel bequem darin baden. Um den Tieren einen guten Rundumblick zu ermöglichen, ist es wichtig, dass die Schale erhöht und schattig steht. So können sich die gefiederten Freunde in Gefahrensituationen schnell in ein Gebüsch oder einen Baum zurückziehen.

An die Wasserstellen werden natürlich auch Insekten wie Bienen und Schmetterlinge gelockt. Sie bevorzugen natürliches und warmes Wasser - also Regenwasser, das etwa 20 Grad warm ist. Auf Steinchen oder Moos, das mit in die Wasserschale legt wird, können die Tiere am besten laden. Gleichzeitig dient es auch als Ausstiegshilfe für Tiere, die ins Wasser gefallen sind.