„High Protein“: Wie gesund sind die Produkte wirklich?

Eiweißbrot, High-Protein-Pudding oder -Drink, Riegel und Kekse – das Angebot an den vermeintlich nützlichen Lebensmitteln ist groß. Es geht um Muskelaufbau, Fettreduktion, sportlichen Erfolg und körperliche Leistungsfähigkeit. Längst nicht mehr nur Bodybuilder wie früher interessieren sich dafür. Das Angebot wächst jedes Jahr um durchschnittlich 60 Prozent haben die Konsumforscher der GFK herausgefunden. Und für die Hersteller ist das ohne Zweifel ganz hervorragend, die verdienen mit diesen merklich teureren Produkten nämlich ganz gut.

Proteinprodukte seien vor allem „Proteine für die Unternehmen“, sagt zum Beispiel der Markenexperte Arnd Zschiesche . „Weil sich durch den höheren Preis mehr Marge in einem übersättigten Markt machen lässt, weil sich Aufmerksamkeit auf die Produkte richtet, weil sie eben neu sind.“

Aber was ist mit uns Kunden? Bringen uns die Protein-Lebensmittel denn wenigstens auch was? Das Urteil von Expertinnen und Expertinnen fällt weitgehend einhellig aus: „Grundsätzlich braucht niemand solche Produkte“, sagt etwa die Ernährungswissenschaftlerin Anja Carlsohn von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg . „Die meisten Menschen hier zu Lande nehmen genügend Proteine zu sich, im Schnitt sogar mehr als nötig.“

Wer sehr viel Kraftsport treibt, braucht bis zu 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das wären in dem obigen Beispiel 105 Gramm Eiweiß. Ausdauerfans können sogar einen etwas höheren Bedarf haben.

Die tatsächliche Zufuhr liegt je nach Bevölkerungsgruppe bei 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weiß Expertin Carlsohn. Das passt also für die allermeisten. „Deutschland ist kein Eiweißmangelland, die Deutschen nehmen genug Eiweiß zu sich", sagt auch der Ernährungswissenschaftler Matthias Riedl aus Hamburg . Auch Vegetarier müssen sich über ihre Eiweißversorgung heute in der Regel keine Sorgen mehr machen .

Doch Protein allein mache weder fit, noch schlank, noch muskulös, warnt das BZFE. Zuviel Eiweiß könne sogar das Gegenteil bewirken - mehr Speck statt Muskeln. Denn überschüssige Energie, die wir unserem Körper wohlmeinend zugeführt haben, die er aber nicht braucht, wird am Ende eben zu Fett. Eiweiß ohne Sport ist also kontraproduktiv. Statt Muskelpaketen kann es Fettpolster geben.

Die stickstoffhaltigen Aminosäuren der Eiweißbausteine müssen außerdem „als Harnstoff über die Leber entgiftet und mit dem Urin ausgeschieden werden“, so die Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Wer sich eiweißreich ernährt, solle deswegen auch viel Flüssigkeit zu sich nehmen - um die Nieren zu entlasten.

Das können allerdings nur gesunde Menschen. Richtig gefährlich kann eine Eiweiß-Überversorgung daher bei Patienten mit Nierenproblemen oder Gicht sein. Für Gesunde gilt: Abwechslungsreiches Essen mit Milchprodukten, Fleisch, Brot, Fisch und Nüssen reiche selbst bei fünf Stunden Sport pro Woche aus, um die DGE-Empfehlungen umzusetzen, so die BZFE. Und wer unbedingt zusätzlich Proteine zu sich nehmen will, der braucht auf jeden Fall keine besonders teuren Produkte. Magerquark oder Haferflocken tun es zum Beispiel auch .

Die haben auch den Charme, dass es darin nicht so viele Zusatzstoffe gibt, wie in industriell verarbeiteten High-Protein-Produkten, die Ernährungsexperte Riedl „Astronautenkost mit langer Zutatenliste und viel Chemie“ nennt. Also besser Finger weg davon!