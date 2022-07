Helene Fischer: Comeback bei Florian Silbereisen

In "Das große Schlagercomeback.2022" beendet Fischer dann am 23. Juli offiziell ihre Pause. Silbereisen wird die Sendung live aus Leipzig präsentieren und ihr Comeback als große Eurovision-Show feiern. Auf einer gigantischen Bühne mit Wasser-Fontänen und Pyro-Show hat Fischer dann ihren ersten großen Auftritt als Mama. Gegenüber der Bild sagte Silbereisen: "Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können. Es wird eine ganz besondere Show in einer riesengroßen Glashalle!"