Außerirdische – es kann sie wirklich geben

Er war ein halbes Jahr auf der Raumstation ISS, der deutsche Astronaut Matthias Maurer. In einem Interview hat er jetzt der Neuen Osnabrücker Zeitung auf die Frage, ob er im Weltall noch anderes Leben vermutet so geantwortet:

Ein Blick in die Statistik sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, im Lotto einen Sechser richtig zu tippen bei 1 zu über 15,5 Millionen liegt. Es ist also bei mehreren Milliarden Sonnensystemen und Exoplaneten durchaus möglich, dass weiteres Leben existiert. Die Logik sagt: Uns gibt es ja schließlich auch.

Bleiben wir kurz beim Lotto: Nicht nur, dass man einen Sechser tippt, sondern auch, dass man zweimal mit den gleichen Zahlen richtigliegt, kann passieren. Am 20.12.86 und am 21.6.95 ist bei der Lotto-Ziehung 6 aus 49 genau das geschehen. Auf das Leben im Weltall bezogen heißt das für Matthias Maurer:

Irgendjemand auf dieser Erde gewinnt so was trotzdem immer wieder – das heißt für mich, da draußen gibt es höchstwahrscheinlich Leben

Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Wissenschaftler haben das für unseren Planeten als Ur-Suppe bezeichnet. Ein Gemisch aus verschiedenen chemischen Grundstoffen. Hinzu kommen Hitze und Reibung, also Energie. Und irgendwann kann sich aus so einer Gemengelage Leben entwickeln, zum Beispiel erstmal als kleine Einzeller. Interessant: Schon 1953 führten die amerikanischen Wissenschaftler Stanley Miller und Harold Urey ein Experiment durch, indem sie die Bedingungen in der Atmosphäre und auf der Erde nachahmten, die vor Milliarden Jahren hier geherrscht haben sollen. Ergebnis: Es entstand eine Art Ur-Suppe, aus der sich Leben entwickeln könnte. Im Weltall ist all das vorhanden – möglich ist es also.