Gehaltserhöhung – so verhandelst du erfolgreich

Eine gilt zum Beispiel dann, wenn der Angestellte in einer Firma arbeitet, für die ein Tarifvertrag vereinbart wurde. Der wird in der Regel zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt und gilt entweder für eine Firma, eine Branche oder eine spezielle Gegend. Dieser Tarifvertrag passt sich mit den Mindestlohnforderungen und den Lohnerhöhungen im besten Falle der Inflation also Teuerungsrate an. Positiv: Man muss nicht unbedingt in einer Gewerkschaft sein, um von so einem Tarifvertrag zu profitieren. Einen weiteren Anspruch hat man, wenn Lohnerhöhungen im Arbeitsvertrag vereinbart sind. Hält sich der Chef nicht daran, kann man sie gerichtlich durchsetzen. Wenn man mitbekommt, dass viele andere, die in der Firma in einem ähnlichen Job arbeiten, mehr Gehalt bekommen oder gar aktuell eine Lohnerhöhung erhalten haben, dann kann man auf den Grundsatz der Gleichbehandlung bestehen und das fordern, was die anderen auch bekommen.