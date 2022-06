Nach Betrugsverdacht: Ermittlungen gegen Influencer Fynn Kliemann eingeleitet

Fynn Kliemann wurde zuerst als Handwerker bekannt, der Projekte an und in seinem Haus und Garten auf seinem YouTube-Kanal teilte. Mittlerweile ist er nicht nur das, sondern auch Sänger, Synchronsprecher, Influencer und auch Unternehmer. Als im Jahr 2020 die Pandemie ausbrach, wollte Fynn mit seinem Geschäftspartner Tom Illbruck helfen und produzierte mit der Firma Global Tactics Masken. Was dem Multitalent dabei am wichtigsten ist: Fairness.