25 Jahre Harry Potter: Das geschah seitdem im Zauberer-Universum

Wer hätte gedacht, dass es eine der meistverkauften Buchreihen in der Geschichte wird? Mit "Harry Potter" hat die Autorin Joanne K. Rowling einen wahren Meilenstein für die Fantasy-Erzählungen gesetzt und Millionen von Menschen weltweit begeistert.

Auf Twitter meldete sich die Schriftstellerin dieser Tage selbst zu Wort. Sie schreibt, dass sie vor 25 Jahren zum ersten Mal "Harry Potter and The Philosopher's Stone" ("Harry Potter und der Stein der Weisen") in einem Buchladen gesehen habe.