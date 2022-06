Friede, Freu(n)de, Eierkuchen mit Tim Kamrad

Ich habe festgestellt, dass, wenn man Deutsch schreiben will, man auch viel mehr Berührungspunkte mit deutscher Musik und deutschen Texten haben muss. Und dadurch, dass ich nicht viel deutschsprachige Musik höre, kommt das bei mir nicht authentisch rüber und damit fühle ich mich nicht wohl. Ich glaube auf Englisch kann ich mich am besten ausdrücken und das wird auch erstmal so bleiben.