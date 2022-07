Friede, Freu(n)de, Eierkuchen mit Feuerwehrmann Jörg Färber

Vom 11. Juli bis 22. Juli 2022 heißt es im MDR Fernsehen und bei MDR JUMP wieder: #fitwiediefeuerwehr! 20 Wehren aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treten dabei gegeneinander an und müssen einen herausfordernden Parcours absolvieren. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder der Leipziger Feuerwehrmann Jörg Färber. Im Gespräch mit MDR JUMP-Moderatorin Sissy Metzschke hat er verraten, welche Aufgabe er bei der Aktion übernimmt:

Bildrechte: MDR / Tom Schulze

Der 46-Jährige ist einer der besten Feuerwehrmänner der Welt. Insgesamt 13 mal hat er bei den „World Police&Fire Games“ gewonnen. Das ist nach den Olympischen Spielen die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt. Außerdem ist er ein begnadeter Koch und steht in dieser Rolle seit 2009 bei MDR um 4 als Fernsehkoch am Herd. Und als wäre das alles noch nicht genug, ist er auch noch als Notfallsanitäter in Leipzig im Einsatz.