Friede, Freu(n)de, Eierkuchen mit Dietmar Wunder

Es gab am Berliner Ku'damm das Oscar und das Eck, das waren zwei kleine Kinos. Da liefen alle James Bond Filme rauf und runter. Mit 12 oder 13 habe ich mir die ganzen Filme angeguckt. Und ich fand es ganz toll, was Sean Connery gemacht hat - in andere Rollen zu schlüpfen. Ich fand James Bond und Sean Connery als Typ so toll, dass ich deshalb dann auch Schauspieler werden wollte.