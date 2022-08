Kino- und Fernsehtipps für die Familien-Ferien

Märchen sind nicht so euer Ding? Nicht schlimm! Netflix, Disney+ und Co haben für euch auch einiges zu bieten. Toy Story-Fans werden sich besonders freuen. Auf Disney+ könnt ihr ab Anfang August den Film "Lightyear" streamen. Hier gibt es den "echten" Space Ranger zu sehen, der die Vorlage für das Spielzeug Buzz Lightyear lieferte. Hier handelt es sich um den Film, den Woody-Besitzer Andy am Anfang von Toy Story aus dem Jahr 1996 sieht, bevor er die Buzz-Figur als Geschenk erhält. Auch Netflix hat etwas für Fans von Zeichentrickfilmen zu bieten. "Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film" startet am 5. August. Auf Prime Video gibt es Mitte August den Film "Rocca verändert die Welt" zu sehen. An ihrer neuen Schule beweist das Mädchen Rocca, dass auch ein Kind die Kraft hat, die Welt zu verändern.