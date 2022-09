Fakeshops im Internet erkennen

Im Grunde ist es ganz einfach: Fakeshops sprechen immer unser Geiz-ist-geil-Gefühl an. Wenn also auf einer Seite ein Produkt ganz besonders günstig angeboten wird oder zum Beispiel ein Kleidungsstück traumhaft gut aussieht, dann sollte man wirklich aufmerksam werden. Die Fakeshopbetreiber wissen: Wer ein Schnäppchen wittert, schaltet gerne mal unbewusst ein paar Kontrollmechanismen aus. Wann immer man also denkt: Das ist aber toll, und so besonders günstig und nur noch heute zu haben – am besten Hände weg.