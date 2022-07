Extreme Hitze in Deutschland erwartet: Kommen die Temperaturrekorde auch in unsere Region?

Die heiße Luft aus der nordafrikanischen Sahara gelangt über Spanien, Portugal und Frankreich zu uns. In Südeuropa sind die Rekordwerte bereits angekommen. Dort droht aktuell tagelange, wenn nicht sogar wochenlange rekordverdächtige Extremhitze bis zu 45 oder gar 50 Grad Celsius. Die hohen Temperaturen gepaart mit der ohnehin schon vorhandenen Trockenheit führten in Norditalien beispielsweise dazu, dass der Dürrenotstand ausgerufen werden musste.

Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst hat im MDR JUMP-Interview erklärt, wie die Lage in Mitteldeutschland aktuell und für die kommende Woche einzuschätzen ist. Zumindest in den nächsten Tagen sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine Rekordwerte zu erwarten.