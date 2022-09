Autohof in Schkeuditz: 150 neue LKW-Parkplätze an der A9 fertiggestellt

Zu viele LKW und zu wenige Parkplätze - damit kann man die aktuelle Lage entlang der Autobahnen in Deutschland auf den Punkt bringen. Die Folge: überfüllte Raststätten, die so manche LKW-Fahrerinnen und -Fahrer dazu zwingt, in den Einfahrten der Autohöfe zu parken, weil sonst schlicht kein Platz ist.

150 Stellplätze schon jetzt in Betrieb

Auf dem neuen Autohof-24 an der Autobahn sind nun insgesamt 150 neue LKW-Parkplätze geschaffen worden. Mit der Autohof-Eröffnung im März konnten vorerst nur 35 Stellplätze, wegen Restarbeiten auf der Fläche, in Betrieb genommen werden, so der Pressesprecher der 24-Autobahn-Raststätten Severin Schuler im MDR JUMP-Interview.

Inzwischen sind aber alle geöffnet und können bereits genutzt werden. Am 15. September werden sie sogar offiziell eingeweiht.

"Das sind alles Premium-Parkplätze"

Das Angebot umfasse einen gesicherten Stellplatz, der per Video überwacht werde, die Möglichkeit zur WLAN-Nutzung und Sanitäranlagen wie Duschen und Toiletten, erklärt Schuler weiter.

Das sind alles Premium-Parkplätze. Der Aufenthalt am Autohof sollte also für die Fernfahrerinnen und -fahrern sowie für ihre Ladung sicher sein.

Lkw-Parkplatznot ist ein Verkehrssicherheitsproblem